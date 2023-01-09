Mustafa Gökgöz’ün ‘Medyatik Şiddet’ kitabı çıktı

FATİH AKBAŞ

Adli Bilimci Mustafa Gökgöz’ün ‘Medyatik Şiddet’ isimli kitabı yayınlandı.

Kitapta medyanın şiddet tutumu oluşturması konusundaki etkisi inceleniyor.

Adli Bilimci Mustafa Gökgöz kitabı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, medyanın toplulukları etkileme kudretinin, beklentilerin üzerinde bir seyir izlediğini ve bu kudretin, onun en önemli toplumsal otoritelerden biri haline gelmesine neden olduğunu belirterek, “Medya güçtür ve gücü arkasına alan, toplumsal etkileşim konusunda önemli bir adım atmış olur. Medyanın güç kazanması ve gücünü muhafaza etmesinin tek yolu ise tiraj ya da reyting olarak adlandırılan izleyici, dinleyici, okuyucu, ziyaretçi sayısıdır. Etkili medya olmanın özünde hitap edilen kitlenin büyüklüğü yatmaktadır. Temel amacı kitle ve binnetice güç kazanmak olan medya, toplum kesimlerini cezbetmek ve etki altında tutabilmek için haber veriş, sunuş biçimlerini günün toplumsal beklentilerine göre geliştirmek zorundadır. Tam da bu noktada her zaman toplumun her kesiminin dikkatini üzerine çekmeyi başarabilme kudretine haiz, şiddet haberleri devreye girmektedir. Şiddeti sunma konusunda sınır tanımayan kitle iletişim araçları, özendirme misyonu da üstlenmiş olduğunu görmeli ve sınırlamalara tabi tutulmalıdır. Bu çalışmada tüm toplum kesimlerinin ve bilhassa da çocukların, medyayla etkileşimleri incelenmekte, medya-suç ilişkisinin gerçekte var olup olmadığı, medyanın suçun teşvik edilmesi ve suç işleme şekillerinin öğrenilip geliştirilmesinde etkisi irdelenmektedir”dedi.

‘Medyatik Şiddet’ kitabına, kitap satış mağazalarından ve internet sitelerinden ulaşmak mümkün.