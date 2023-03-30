Mustafa İçöz cinayetinde tutuksuz yargılanan adam tutuklandı

Çorum 'un Sungurlu ilçesinde Mustafa İçöz'ü silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık ile babasının müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Sungurlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ilçeye bağlı Kavşut köyünde Mustafa İçöz'ün silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Ahmet Özkarslı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz yargılanan babası Mehmet Özkarslı ile öldürülen Mustafa İçöz'ün yakınları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, jandarma ekiplerince sanıklara ait, köydeki bakkal dükkanından alınan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen mahkeme heyeti, baba Mehmet Özkarslı'nın kavga sırasında İçöz'ü sopayla darbettiğini ve sopanın kırıldığını tespit etti.

Sanık baba Mehmet Özkarslı, duruşmada yaptığı savunmasında, kavga sırasında oğluna müdahale ettiğini, daha önce yaptığı savunmaların geçerli olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Ahmet Özkarslı ise olayın bir anda gerçekleştiğini, babası Mehmet Özkarslı'nın Mustafa İçöz'e sopayla vurmadığını, sopanın yere vurulması nedeniyle kırıldığını savundu.

Maktul Mustafa İçöz'ün ailesinin avukatı ise ilk kez mahkemeye sunulan güvenlik kamerası görüntülerinin, yargılamanın başından beri sundukları iddiaları doğruladığını belirterek, "Sanık Mehmet'in maktulün başına sopayla vurduğu açıktır. Sanık Mehmet'in kasten öldürme suçuna iştiraki söz konusudur, video kaydı açıktır. Sanık Mehmet'in kaçma şüphesi vardır, tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Özkarslı'nın tutuklu yargılanmasına, oğlu Ahmet Özkarslı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Çorum 'un Sungurlu ilçesinde Ahmet Özkarslı (24), babası Mehmet Özkarslı ile kavga ettiği gerekçesiyle 18 Ekim 2022'de Mustafa İçöz'ü (20) ruhsatsız silahıyla ateş ederek yaralamış, hastaneye kaldırılan İçöz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından jandarma ekiplerince köydeki evlerinde gözaltına alınan Ahmet Özkarslı ile babası Mehmet Özkarslı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüphelilerden Mehmet Özkarslı daha sonra serbest bırakılmıştı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023, 14:03