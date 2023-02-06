 Okullar 13 Şubat’a kadar tatil edildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından okullar bir hafta süreyle tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar kapalı olacağını duyurdu.

Deprem bölgesinde açıklama yapan Bakan Özer, şunları söyledi:

“Tüm Türkiye’de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden (dün) itibaren tüm Türkiye’de tüm okullarımızı 13 Şubat’a kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 17:27