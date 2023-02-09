Okullar 20 Şubat'a kadar kapalı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Özer, ''Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Bakan Özer, NTV canlı yayınında deprem bölgesinde bulunan okullarda devam şartının aranmayacağını da açıklamıştı. Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Mahmut Özer bir açıklama yaparak tüm

Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurmuştu. Buna göre; okullarda eğitim 13 Şubat'ta başlayacaktı.

