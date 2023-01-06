FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi gastronomi alanında yaptığı çalışmalar tanınan ünlü şef Ömür Akkor’a Fahri Hemşehrilik Beratı verecek.

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında ünlü şef Ömür Akkor’a Çorum mutfağının tanıtılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi konusu görüşüldü. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ömür Akkor’a Fahri Hemşehrilik Beratı’nın Veli Paşa Hanı’nda yapılan restoranın açılışında verileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 21:11