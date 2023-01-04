Önce işyerini kurşunladı sonra dayak yedi

Çorum’da bir iş yerini kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen şüpheli, yaralı halde bulundu.

Adalet Sarayı karşısındaki bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürülen F.Ç, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş yeri önünde boş mermi kovanları tespit eden polis ekipleri, Üçtutlar 5. Sokak'ta ise saldırıda kullanıldığı ileri sürülen tabancayı ve olayın şüphelisini darbedilmiş şekilde yaralı buldu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şüpheli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.