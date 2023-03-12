Osman Durukan vefat etti

Çorum'un Osmancık ilçesinin tanınmış simalarından, nakliyeci ve şoför esnafından Osman Durukan (64) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Sağlık çalışanı Yunus ve İsmail’in babaları, kahvehane işletmecisi Halil Gökhan Sezgen’in eniştesi, Osmancık'tan gelme Osman Durukan, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

Merhumun cenazesi Osmancık Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.