Osmanlı dönemine ait yapının restorasyon ihalesi gerçekleştirildi

Çorum’un İskilip ilçesinin önemli tarihi yapıtlarından Redif Kışlası restorasyon ihalesi gerçekleştirildi.

Mart ayında teslimatı yapılacak olan Redif Kışlası restorasyonu Eylül ayında tamamlanacak.

Taş duvarları tarihi dokusuna uygun olarak restore edilecek olan Redif Kışlası toplamda 265 koltuk kapasiteli konferans salonu, sahne, depo ve kulis odalarından oluşuyor.

Kışla'nın restorasyonu ile ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada; "İskilip İlçesi Redif Kışlası restorasyon projesi, Misak-ı Milli İlkokulu ek binası konferans salonu olarak kullanılmak üzere projelendirilerek ödeneği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bütçesinden karşılanmak üzere Çorum İl Özel İdaresi tarafından “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği”ne göre ihalesi 2017 yılında yapılmıştır. Yapım işi esnasında tarihi taş duvarların imalatlarında öngörülemeyen iş artışı olması nedeniyle restorasyon projesi tamamlanamamış olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tasfiye edilmiştir. Tasfiye edilen Misakı Milli İlkokulu Redif Kışlası Restorasyonu İkmal inşaatı işi ihalesi “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği”ne göre 31 Ocak 2023 tarihinde Çorum İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmiştir. Misakı Milli İlkokulu Redif Kışlası Restorasyonu işinin yer teslimi 2023 yılı mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olup, eylül ayı içerisinde restorasyonu tamamlanarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmesi planlanmaktadır. Taş duvarları tarihi dokusuna uygun olarak restore edilecek olan Redif Kışlası toplamda 265 koltuk kapasiteli konferans salonu, sahne, depo ve kulis odalarından oluşmaktadır." denildi

Redif Kışlası hakkında

Osmanlı dönemine ait önemli yapılardan biridir. 2.Mahmut’un fermanı ile kurulan Redif Teşkilâtı’na bağlı olarak inşa edilen bu yapının temeli 1890 yılında atılmış, 1900’de tamamlanmış ve 1912’de taburlar kaldırıldığında Askerlik Şubesi olarak 1960 yılına kadar halka hizmet vermiştir. Günümüze değin atıl durumda bekleyen moloz ve yontulmuş taşlardan inşa edilen, şu an sadece dışarıdan görülebilen bir tarihi yapıdır.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023, 18:33