Otobüste yer bulamayınca depremden kurtuldu

FATİH BATTAR

Hatay’dan Çorum’daki kızını görmeye gelen 67 yaşındaki Hatice Şenyurt, 6 Şubat depreminden bir gün önce memleketi Hatay’a dönmek istedi ama otobüste yer bulamayınca Çorum’da kaldı ve depremden kurtuldu.

Hatay’daki evi ağır hasar Hatice Şenyurt, Çorum’da misafir ediliyor. ‘Allah bana bu acıyı göstermek istememiş’ diyen yaşlı kadın, 6 Şubat’ta depremin yaşandığı gün Hatay’a otobüs bileti bulamadığını ve bu sayede depremden kurtulduğunu söyledi.

Torunlarını özlediği için depremden bir hafta önce Çorum’a geldiğini anlatan Şenyurt; “Depremden bir hafta önce Çorum’da yeni evlenen kızımın yanına geldim. Torunlarımı özledim onları bir haftalığına görmeye geldim. Depremden bir gün öncesine Hatay’a dönmek için bilet almak istedim ama kızım ısrar etti ‘anne biraz daha kal’ diye. Ben de ‘gideceğim dedim. Pazartesi günü ameliyatım vardı. Cumartesi gününe bilet bulamadılar. Pazar günü binip Pazartesi gününe Hatay’da olmayı planlıyordum ama Pazar gecesi kötü haberi aldık. Hatay’dan beni aradılar buraya gelme diye. Cumartesi gününe bilet bulsaydım ben de depreme yakalanacaktım ama Allah bana bu acıyı göstermek istememiş. Çok zor. Bedenim burda ama aklım hala orada. Rabbim bir daha böyle felaketler göstermesin. Allahımıza sonsuz teşekkürler olsun. İnancımız büyük Elhamdülillah. Buraya gelmem bi lütuf oldu, gidemem bir mucize oldu. Allah’ın lütfuna erişilmez.” şeklinde konuştu

Çorum’da 20 gün KYK Yurtları’nda kaldığını ondan sonra arkadaş çevresi edindikten sonra bir ev ayarlandığını belirten Şenyurt, misafirperverliğinden dolayı tüm Çorum halkına teşekkür etti.