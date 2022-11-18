Özel'den Ceylan'a 'hızlı tren ve acemi birliği' göndermesi

FATİH BATTAR

Parti binasında Çorumla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a hızlı tren ve acemi birliği göndermesi yaptı.

‘AHMET SAMİ CEYLAN’LA BİRLİKTE HIZLI TRENLE GELDİK’

Özel; "Ben Çorum’a gelirken, seyahatte AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan’la birlikte geldik Ankara’dan hızlı trenle. Hemen yanında da Ercan Daşdan otuyor, AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Bizim Ahmet Sami Ceylan, ‘seni bindirmem’ diyor. Niye binmesin adam dedim; ‘Ya o eskiden MHP’liydi bu trenin yapılacağına inanmıyordu’ dedi. Bende dedim ki ‘olur mu yav dedim binsin dedim bindik’. Tren tıklım tıklım. Yer yok. Neden yer yok? Acemi Birliği’nde yemin töreni var. Bütün aileler hızlı trene binmiş geliyor. Çorum’a Acemi Birliği’ni getirmişler. Çorumlulardan şimdi bizi canlı yayından izliyor. Hızlı tren diye bir şey yok. Acemi Birliği de yok o da yalan olmuş. O yüzden sayın Ahmet Sami Ceylan’la yan yana oturamadım.' ifadelerini kullanarak; "Bir daha Çorumluların karşısına nasıl çıkacaksınız, nasıl oy isteyeceksiniz gerçekten merak ediyorum." dedi

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022, 17:27