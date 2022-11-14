‘Pancar alımlarımız devam ediyor’

Nevşehir’in Kozaklı bölgesinde şeker pancarı üreticisi çiftçilerin eylemi nedeniyle Çorum Şeker Fabrikası’ndan açıklama yapıldı.

30 Eylül 2022 tarihinde pancar tesellümüne başlayan fabrikanın kesintisiz olarak pancar işlemeye ve alımına devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “An itibariyle kampanyamızın 45. günündeyiz. Günlük ortalama 7.500 ton pancar işleme kapasitesi olan fabrikamızda 12.000-13.000 ton pancar alımı yapılmakta olup fazladan alınan pancarlar fabrika sahasında silolanmaktadır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bütün şeker sanayinde olduğu gibi fabrikamızda da pancar alımı Yerköy, Yozgat, Kozaklı, Sungurlu ve Merkez olmak üzere 5 bölgemizden belirli bir program dahilinde kampanya bitiş tarihine göre ayarlanmaktadır. Fabrikamızın 2022-2023 kampanya döneminin bitimine henüz 50-55 gün vardır. Minimum 10.000 ton pancar alımı ile 25-30 günlük periyotta pancar alımı tamamlanacaktır. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Kozaklı Bölgesi ile alakalı basına yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 230.000 ton pancarı olan bölgeden günlük ortalama 4.000 ton pancar alımı yapılarak 130.000 ton pancar sevkiyatı yapılmıştır. Alım programımız devam etmekte olup kalan pancar 20-25 gün içerisinde alınacaktır. Fabrikamızın kampanya bitiş tarihine kadar olan zamanda hâlihazırdaki çalışma planımıza uygun şekilde bütün pancarın bitirileceği göz önüne alındığında nakliyecilerin yarattığı panik ortamının gereksiz olduğu ve bu doğrultuda çıkan haberlerin asılsız olduğu anlaşılmaktadır.” (Haber Merkezi)