POMEM’in dördüncüsü Çorum’a yapılacak

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan dün basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Çorum’a yapılacak olan Polis Moral Eğitim Merkezi (POMEM) ile ilgili bilgi veren Milletvekili Ceylan, POMEM’in Türkiye’de dördüncüsünün Çorum’a yapılacağını kaydetti.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve partililer hazır bulundu.

AHLATCI: YARIN SEÇİM OLSA TEŞKİLATIMIZ HAZIR

Toplantıda ilk olarak söz alan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sandık görevlileri ile seçime hazır olduklarını belirterek, “Daha evvel 15 de Çorum’da zafer yaşadık. 16. zaferimizide yaşayacağımızdan hiç şüphemiz yok. 1700 sandık var. Yaklaşık 10 bin sandık çalışanımızla yarın seçim olsa AK Parti teşkilatı hazırdır. Çorum’un tamamında AK Partimiz önceki seçimden daha fazla oy alarak Cumhur İttifakına 16. zaferi yaşatacak. Herkes üzerine düşen vazifeyi sonuna kadar yapacak. Daha adayını bile çıkaramayanlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Önümüze bakıyoruz” dedi.

BEKTAŞ: ÇITAYI YÜKSELTEREK HİZMET ETMEYE DEVAM

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da hizmet alanları olan köylerde çıtayı yükselterek hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

AŞGIN: 2023 ÇORUM YÜZYILI OLACAK

Belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, “2023 yılı Türkiye yüzyılı, Çorum yüzyılı. Allah’ın izniyle 4 yıllıkta yaptıklarımızın çok daha fazlasını 2023’te yapacağız. Kale’nin, arastanın restorasyonundan tutun hepsini güzelleştireceğiz. 2022 yılında yaptıklarımız saymakla bitmez” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Çorum'a yapılacak Polis Moral Eğitim Merkezi(POMEM) hakkında bilgi verdi.

CEYLAN: MART AYINDA TEMELİNİ ATACAĞIZ

İhale için başvuru yaptıklarını ve Mart ayında temelini atacaklarını ifade eden Milletvekili Ceylan, “Cuma akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arayarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Mart ayında temelini atacağız. Hava şartları uygun olursa daha erken olabilir” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE’DE 4’ÜNCÜSÜ ÇORUM’A YAPILIYOR’

POMEM’in 4’üncüsünün Çorum’a yapılacağını aktaran Ceylan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Polis teşkilatının Çorum’a gelerek hizmet içi eğitim alıp tekrar görev yerlerine dönecek olan ve Çorum’a katkı sağlayacak olan bir merkez olacak. Toplam 55 bin metrekare bir alana inşa edilecek. 10 bin metrekare kapalı alan olacak. Konferans salonu, toplantı salonu, spor tesislerini olacak. Bölge trafik mevkinin yanına yapılacak. Belediyemizle, milletvekillerimizle teşkilatımızla, tüm yerel yönetimlerimizle birlikteliğimizin başarısı. Azımsanamayacak hizmetler. Birlik olunduğunda yapılamayacak şey yok. Yol yürüdüğümüz arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene içerisinde hızlıtrenin müjdesini daha büyük bir coşkuyla vereceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023, 20:20