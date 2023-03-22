Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 22 - 27 Mart 2023 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek.
Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
Detaylı bilgi için tıklayınızGüncelleme Tarihi: 22 Mart 2023, 18:50