Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği Meclisi’ne üye seçimi yapıldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi dün olağanüstü toplandı. Toplantıda Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği’ne üye seçimi gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında yapılan olağanüstü toplantıda tek gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesi hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Kurulan Birlik ile sokaktaki sahipsiz hayvanlar devlet tarafından sahiplenilmiş hayvanlar olacak. Ayrıca, Birlik hayvan sahiplendirmeyi de teşvik edecek bir çalışmada yapacak. Barınaklar yapılacak. Hayvan hastaneleri kurulacak. Burada kısırlaştırma gerçekleştirilerek ve kontrolsüz üreme önlenecek” dedi.

Candan, şu an iki uygulamanın olduğunu ifade ederek, “Bunlardan birisi sokak hayvanlarının toplanıp kısırlaştırıldıktan sonra salınması diğeri ise toplanıp kısırlaştırılıp bakılmasıdır. Bunun için doğal yaşam alanları oluşturulacak. Bazı illerde kısmen pilot olarak uygulanmaya başlandı. Birlik, 1 merkez, 3 şube olmak üzere 4 bölgede Geçici Bakım Evi oluşturularak organize edilecek. Bu bölgeler ise şu şekilde oluşacak: 1 Bölge: Çorum Merkez (Mecitözü, Ortaköy) 2.Bölge: İskilip (Bayat, Uğurludağ), 3. Bölge: Osmancık (Dodurga, Oğuzlar, Laçin, Kargı) 4. Bölge: Sungurlu (Alaca, Boğazkale)”ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise yaptığı konuşmada Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği çalışmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Sayın Valimizin riyasetinde gerçekleştiriliyor. Çorum Belediyesi sadece burada ki üyelerden bir tanesidir. Özellikle Özel İdare’yle ilgili kırsal kesimde bir tanımlama olmadığı için çok sayıda sahipsiz hayvan ilçelere şehirlere geliyordu. Ama şuan bütüncül bir şekilde il sınırlarda boş bir yer bırakmaksızın ilçeler ve Özel İdare Valiliğimizin riyasetinde bu sorunu inşallah kısa sürede çözmeyi umuyoruz. Biz konunun önemi nedeniyle olağanüstü meclis toplantısı yaptık. Aynı şeyi ilçe belediyelerinden de bekliyoruz. İlçe belediyeleri de Aralık ayını beklemeden olağanüstü toplantılarını yapmalılar. Çok hızlı bir şekilde çalışmalara başlamalıyız. Çünkü hiçbir vatandaşımızın zarar görmesini istemeyiz. Sokak hayvanlarının da zarar görmesini istemeyiz. İkisi de bize emanettir. Bu sürecin içinde aktif olarak yer alacağız” şeklinde belirtti.

Konuşmaların ardından Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği Meclisi’ne 10 asil 5 yedek üyenin seçimi yapıldı.

Birlik Meclisine oy birliği ile seçilen üyeler ise şunlar: “Asil Üyeler: Cevdet Yalçınkaya, İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Namık Kemal Batman, Reşit Keleş, Ubeydullah Ahıskalı, Mustafa Gürbüzer, Mehmet Rüştü Çağlar, Tuncel Gürgen, Abdülhaluk Çatalpelit. Yedek Üyeler: Bülent Özdoğan, Osman Fatih Gümüş, Semra Akyüz Özdağ, Erkan Özbal, Şentürk Gülnaz.”