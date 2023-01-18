Samsun’dan sonra en çok Çorum’da satıldı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Türkiye genelinde Aralık ayında 207 bin 963 konut satıldı.

Bölge iller arasında Samsun’dan sonra en fazla konut satışı Çorum’da yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Aralık ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, bölge illerden Samsun’da 3 bin 750, Çorum’da bin 396, Tokat’ta 867 ve Amasya’da 686 konut satıldı.

TÜİK verilerine göre, konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA SATIŞTA REKOR

Paylaşılan rakamlar içinde dikkat çeken kısım ise yabancılara satılan konut sayısı oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 67 bin 490’a yükseldi. 2022 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu.