Sanayi'de yangın çıktı

Çorum Sanayi Sitesi'ndeki mobilya imalathanesinde çıkan ve bitişiğindeki dükkana sıçrayan yangın, yaklaşık 4 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Sanayi Sitesi 15. Cadde'deki bir iş yerinden alevler yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yerinin bitişiğindeki dükkana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangın nedeniyle iki iş yerinde hasar meydana geldi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023, 10:39