‘Sanayide Kadın Eli Projesi’nde ilk iş günü

‘Sanayide Kadın Eli Projesi’ kapsamında ilk işe yerleştirmeler yapıldı.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği ile kadınların ilk işe yerleştirilmeleri, Kavsan Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (GREYDER) firmasında gerçekleştirildi.

TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Akın, İŞKUR Müdür Yardımcısı Zeki Karaman, İŞKUR Uzmanı Şeyda Mut ve TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımı ile Kavsan Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Fabrika Müdürü Abidin Çatma'nın ev sahipliğinde işe alımları gerçekleştirilen 10 çalışan kadınla bir araya gelindi.

TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, böyle bir projenin hayata geçirilmesinde başta Ticaret ve Sanayi Odası’na, İŞKUR’a ve Kavsan Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederek, projenin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını ve kadın istihdamın desteklenmesinin yarattığı çarpan etkisi ile birlikte kadınların daha güçlü şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. (Haber Merkezi)