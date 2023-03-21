‘Şehrin gelişimine katkı sağlamak için aday oldum’

YÜKSEL BASAR

Önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Milletvekili Aday Adayı Orhan Ateş, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen CHP Milletvekili Aday Adayı Orhan Ateş, ülkenin zor günlerden geçtiğini belirterek, “Bu zorlu süreçte ben de taşın altına elimi koymak, şehrin gelişimine katkı sağlamak ve hizmet etmek için aday adayı oldum. Tüm milletvekili aday adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” dedi.

Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ateş’e teşekkür etti.