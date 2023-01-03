Şehrin göbeğine şehir müzesi

Çorum Belediyesi, şehir müzesi çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ressam, öğretim üyesi Dr. Kadir Şişginoğlu küratörlüğünde titiz bir çalışmanın yürütüldüğü şehir müzesi Velipaşa Hanı içerisinde kurulacak.

Çorum'un tarihsel ve kültürel kimliğini görünür kılmak ve gelecek kuşakların kendini daha çok şehrine ait hissetmesini sağlamak amacıyla şehir müzesi kurmayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehirlerin kimliğini en iyi gösteren yerlerin şehir müzeleri olduğunun altını çizdi. Aşgın, “Bir şehrin kimliğini, geçmişini, geleneklerini, örf ve adetlerini, sanatını, zanaatını en fazla öne çıkaran yapılardan biri olarak da şehir müzeleri ön plana çıkmaktadır. Çorum Belediyesi olarak eksikliğini hissettiğimiz Şehir Müzesi için Trabzon Üniversitesinde akademisyen hemşehrimiz Dr. Kadir Şişginoğlu'nun kurucu küratörlüğünde bir ekip oluşturduk. Müze mekânı olarak şehrimizin tam merkezinde, şehrimizin hafızasında önemli bir yere sahip Velipaşa Hanı'nı tercih ettik. Türk ticari hayatının en önemli yapı geleneği olan han yapılarının en görkemli ahşap yapılarından biri olan yaklaşık 160 yıllık Velipaşa Hanının alt katında Velipaşa Han Kahvecisi, geleneksel Çorum mutfağını yaşatacak restoranı, yerel ürünler ve el sanatları ürünlerinin ticaretinin yapıldığı dış cephe sıra dükkânları ile iyi bir "yaşayan şehir müzesi" için ideal bir mekân olacağına inanıyoruz." dedi.

Çorum'un tarihsel kültürel dönüşümünü anlatan kronolojik anlatımdan, tarıma, ticarete, sanayiden eğitime- sağlığa, geleneksel yaşamdan nüfus yapısına, müziğinden âşık geleneğine, edebiyatından sinemasına, inançlarından geleneklerine varıncaya kadar birçok konu başlığının interaktif temelli modern müzecilik teknikleri ve canlandırma heykellerle destekleneceği şehir müzesinin görsel tasarımı için ihale aşamasına gelindiğini dile getiren Başkan Aşgın, "En kısa zamanda müzemizi değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. En yakın Şehir merkezinden en uzak ilçelerimizde ve köylerimizde yaşayan bütün hemşehrilerimizin müzemize destek olmalarını bekliyoruz. Evlerinde bulunan geçmişe dair özelliği olan belge, fotoğraf, anı objesi, kullanım eşyası, özel giysi, takı aksesuar, ev ve mutfak eşyası gibi objeleri müzemize bağış belgesi karşılığında bağışlayabilirler. Böylelikle şehrimizin ortak hafızasını güçlendireceğiz." diye konuştu. (Haber Merkezi)