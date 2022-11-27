‘Sendikasız kadınları sendikal güvence altına almak için çalışıyoruz’

Çorum Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi “25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” nedeniyle basın açıklaması düzenledi.

Velipaşa Konağı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Çorum Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Şükriye Yılmaz Köse, sözlerine 13 Kasım’da İstanbul İstiklal Caddesi’nde, içlerinde Hak-İş üyesi ile kız çocuğuyla birlikte 9 vatandaşın hayatını kaybettiği terör saldırısı ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetleyerek başladı.

Terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şükriye Yılmaz Köse, “Kimden, nereden gelirse gelsin, şiddeti meşru gören zihniyete asla teslim olmayacak, sessiz kalmayacağız” dedi.

Kadına yönelik şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, mobingge, güvencesizliğe karşı durmak için bir arada olduklarını belirten Şükriye Yılmaz Köse;

“Şiddet maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de varlığını sürdürmektedir. Bu konuda sözün ötesinde bir eylem geliştirmek, söylemi eylemle desteklemek zorundayız. Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi olarak, şiddete karşı kadın erkek fark etmeksizin dik duruşumuzu gösteriyoruz. Edirne’den Kars’a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, “şiddetsiz bir dünya” sloganımızla, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu kadına yönelik şiddetle mücadeleye davet ediyoruz. Kadınlarla iç içe bir örgütlenme modelini benimsiyor, kadın konusunda özgün ve hakkaniyetli duruşumuzdan hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Şiddete sıfır tolerans, politika belgemizle güçlü yarınlara yürüyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun C190 sayılı ‘Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’ni toplu iş sözleşmelerimize uyarlıyoruz. C190 sayılı sözleşme sadece kadınların değil, tüm çalışanların işyerinde uğradıkları hak ihlallerini önlemeye yönelik tarihi bir sözleşmedir. Türkiye’nin vakit kaybetmeden bu sözleşmeyi imzalamasını istiyoruz”şeklinde belirtti.

Onuru ve haysiyetiyle çalışan emekçilerin, şiddete ve ayrımcılığa uğramasının asla kabul edilemez olduğunu kaydeden Köse, “Ev hizmetlerinde çalışan güvencesiz ve sendikasız kadınların kayıtlı istihdama katılımlarını artırmak ve onları sendikal güvence altına almak için çalışıyoruz. İklim değişikliğinin kadınlar ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için çalışmalar yapıyoruz. Kadınlar olarak, güvenli ve adil bir hayat istiyoruz. İnsan odaklı yeni bir dünyayı birlikte inşa etmek istiyoruz. Daha fazla kadını sendikal güvence altına almak, kayıt dışılığı önlemek için daha fazla örgütlenmek istiyoruz. Suriye’de, Gazze’de, Ukrayna’da Doğu Türkistan’da yaşam mücadelesi veren kadınların, daha iyi bir hayat için yollara düşen göçmen kadınların, mülteci kadınların, Diyarbakır’da PKK terör örgütüne karşı 1178 gündür evlat nöbeti tutan annelerin yanındayız. Kadınların öldürülmediği, şiddet görmediği bir dünya istiyoruz. Şiddetle mücadelede bir toplumsal duyarlılık inşa etmeye çalışıyoruz. Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi olarak, dün olduğu gibi bugün de, kadın haklarının ihlaline yol açan her türlü davranışa, tutuma karşı, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelemizi etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın açıklamasına Hak İş İl Temsilcisi ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Kadın Komitesi yönetimi ile kadın üyeler katıldı.