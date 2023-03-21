‘Sezonu taçlandırarak bitireceğiz’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam taraftarların bu takıma sahip çıkmaya ve destek vermeye devam etmelerini istedi ve ‘Biz emanete sahip çıkmak için gereken gayreti fazlası ile gösteriyoruz’ dedi.

Tahsin Tam, Sivas Belediyespor maçının ardından yaptığı açıklamada lider olarak başladıkları haftada galip gelerek 9 maçlık yenilmezlik serisi ve liderliğini devam ettirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Tam maça istekli ve baskılı başladıklarını sonucunda da erken gol bularak öne geçtiklerini belirterek ‘Başlama düdüğünden bitimine kadar oyunun hakimi olduk. Çok fazla pozisyon ürettik ancak bunları istediğimiz gibi sonuçlandıramada başarılı olamadık. Final paslarında opsiyonları daha ciddi şekilde kullanmamız gerekiyordu. Maçta girdiğimiz pozisyonları artık sayamadık. Bu pozisyonların hepside % 100 gol pozisyonuydu. İkinci ve üçüncü golü erken bulsak maçı çok erken bitirebilir ve farklı bir sonuç elde edebilirdik.

Bu pozisyonları kaçırdıkça gereksiz bir strese girdik, tecrübeli takımız ve bu strese girmemeliyiz. Neticede aldığımız üç puan ve liderliği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti maça gelerek bizlere destek veren taraftarlara armağan ediyoruz. Onlar bizi desteklemeye devam etsinler, emin olsunlar emanete sahip çıkmak için gerekli gayreti fazlası ile gösteriyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz gerekli konforlu alanı sundular. Bizde kendi işimize odaklanıyoruz. Umarım bu sezonu taçlandırarak bitirmek nasip olacak’ dedi.

Tahsin Tam bu hafta sonu deplasmanda oynayacakları Amedspor maçı ile ilgili olarak ise ‘Biz güzlü bir takımız ve her yerde galip gelecek potansiyele sahibiz, Her maça olduğu gibi bu maçada kazanmak için çıkacağız.Kendimize oyuncularımıza camiamıza güveniyoruz ve Amedspor maçında da taraftarları mutlu edecek performans ortaya koyacağız’ dedi.