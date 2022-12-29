SGK’da EYT yoğunluğu zirve yaptı

EROL TAŞKAN

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin açıklanması ile birlikte, son bir aydır Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yaşanan yoğunluk zirve yaptı. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personel, son yoğunluk ile birlikte adeta arı gibi çalışıyor.

Askerlik borçlanmalarının hesap edilmesi ve oluşacak haklardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, SGK’nın koridorlarını doldurdu.

EYT sonucu açıklanmazdan önce kendi yaptıkları hesapla emekli olma ihtimalleri bulunan vatandaşların, yaklaşık bir aydır oluşturduğu yoğunluk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla birlikte ciddi bir artış gösterdi.

Çorum SGK, işlemlerdeki hızlılık ve vatandaş memnuniyetinde Türkiye genelinde Çorum’u en başarılı iller arasında ilklere taşıdı. Yüksek performansın ve memnuniyetin yaşandığı Çorum SGK, EYT yoğunluğunda da bir aydır ortaya koyduğu başarısını, artan yoğunluk karşısında da sürdürmeye devam ederken, vatandaşlar mesai mefhumu göstermeksizin tüm talepleri karşılamak için yoğun bir tempoyla çalışan SGK çalışanlarıyla ilgili memnuniyetini dile getiriyor.