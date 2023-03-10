Siyaset acımızı unutturmasın!

Haber/Yorum ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

6’lı masa, 5’li masa, yeniden 6’lı masa, Amedspor-Bursaspor olayları derken, yaşadığımız büyük felaketin üstü örtülüyor sanki. Cenaze evinde siyaset konuşur gibiyiz.

Daha deprem bölgesinin enkazı kalkmamışken, depremzedelerin çoğu çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, Hatay’ın su sorunu bile çözülememişken, siyasi hesaplaşmalar çok çirkin başladı. Tüm ülke birlik beraberlik içinde yardımlaşmak için seferber olurken, bölge insanının hâlâ sarılacak yaraları, giderilmesi gereken ihtiyaçları varken, siyaseti bu denli pervasızca konuşmak ne kadar doğru?

Hepimizi derinden sarsan o büyük yıkımın üzerinden daha bir ay geçti. Bu ülkenin en acı gerçeklerinden birinin deprem olduğu çok çabuk unutuldu!

Tamam seçim yakın, siyaset konuşalım ama siyasetin de bir üslubu olsun. Deprem üzerinden bile siyaset yapıldı bu ülkede. Ne acı ki yitirdiğimiz canlarımızın üzerinden oy hesap edildi. Aslında ülke insanının kahir ekseriyeti çok da fazla bir şey istemiyor. Hep birlikte huzur içinde bu canım vatanda mutlu mesut yaşamak. Bizi temsil hakkını verdiğimiz siyasetçilerin de siyaset yaparken buna azami özen göstermesi gerekiyor. Kavga, kargaşa, kaos değil bize lazım olan. Ayrı gayrı fikirlerden sinerji oluşturabilme becerisine ihtiyacımız var.

Kazanınca kaybeden tarafa saygı göstermeyi, kaybedince kazananı tebrik etmeyi sadece sporda mı bekleyeceğiz? Siyasette ‘fair play’ olamaz mı? Bu zamana kadar olamadı, bari bu felaketin ardından biraz daha sakin, biraz daha saygılı, biraz daha adabında geçirelim şu süreci. Siyasetin acımızın önüne geçmesine izin vermeyelim.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023, 18:00