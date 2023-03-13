SMMM’ler ruhsat aldı

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, ‘Pandemi ve Depremlerin Odalarımıza ve Mesleğimize Etkileri ve Güncel Mesleki Gelişmeler Konulu’ eğitim semineri düzenledi.

Karadeniz Odaları Platformu Onursal Başkanı Yücel Akdemir ve TÜRMOB önceki dönem Denetleme Kurulu Başkanı Burhan Düz’ün sunumlarıyla gerçekleştirilen seminere Yozgat Odası Başkanı Harun Evcimen, çok sayıda meslek mensupları ve stajyerler katıldı.

Seminerde ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatını almaya hak kazanan SMMM Murat Mercan, SMMM Mehmet Gizli, SMMM İlhan Keçelioğlu, SMMM Bahri Çatal, SMMM Melike Kıroğlu, SMMM Mustafa Tahsin Ertük, SMMM Hasan Emre Tatar, SMMM Sema Tıkı, SMMM Gözde Topcu, SMMM Kübra Erol’a ruhsatları takdim edildi.

ÇSMMMO Başkanı Ceyhan Baran, seminerde verdikleri bilgilerden dolayı Karadeniz Odaları Platformu Onursal Başkanı Yücel Akdemir ve TÜRMOB önceki dönem Denetleme Kurulu Başkanı Burhan Düz’e ve katılımcılara teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023, 18:29