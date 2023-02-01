Şok uygulamada yakalandılar

Kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla şok uygulamalara devam eden İl Emniyet Müdürlüğü, aranan 26 şahsı yakaladı.

Şok uygulamada yakalandılar

Kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla şok uygulamalara devam eden İl Emniyet Müdürlüğü, aranan 26 şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce 23-30 Ocak 2023 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, 959 şahsın GBT kontrolü yapılırken, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 26 şahıs yakalandı. 

Polis 4 adet folyoya sarılı uyuşturucu madde (metamfetamin), 3’ü kurusıkı tabanca, 1’i tüfek, 2’si kesici ve delici alet olmak üzere toplam 6 adet silah ve 1 adet fişek ele geçirdi. (Haber Merkezi)

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