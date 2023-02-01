Şok uygulamada yakalandılar

Kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla şok uygulamalara devam eden İl Emniyet Müdürlüğü, aranan 26 şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce 23-30 Ocak 2023 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, 959 şahsın GBT kontrolü yapılırken, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 26 şahıs yakalandı.

Polis 4 adet folyoya sarılı uyuşturucu madde (metamfetamin), 3’ü kurusıkı tabanca, 1’i tüfek, 2’si kesici ve delici alet olmak üzere toplam 6 adet silah ve 1 adet fişek ele geçirdi. (Haber Merkezi)