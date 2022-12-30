'Sosyal tesislerde güzel işlere imza attık'

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde 7’nci sosyal tesisi Veli Paşa Kahvecisi’ni hizmete açtı. Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin sosyal tesislerde güzel işlere imza attığını söyledi.

Açılışa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bazı belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin sosyal tesislerde güzel işlere imza attığını kaydetti.

‘BİR TANE VAAT ETTİK, YEDİNCİSİNİ AÇIYORUZ’

Seçim vaatleri arasında sosyal tesis açmayı da vaat ettiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, “Bir tane sosyal tesis açmayı vaat etmiştik. İlk başta bir tane açacağız dedik bugün yedincisi açıyoruz. Hala hemşehrilerimizin talepleri devam ediyor.

‘ÖĞRENCİLER TALEP ETTİ, AÇTIK’

Üniversite öğrencilerimiz Veli Paşa Kahvecisi’ni çok sevdiklerini fakat gelmekte zorluk çektiklerini ifade ettiler. Kampüs içerisine Veli Paşa Kahvecisi açılmasını talep ettiler. Mimarisi, yapımı, imalatı herşeyi bize ait olan şubemizi kampüse kazandırdık” dedi.

ÖĞRENCİLERE AÇILIŞA ÖZEL İNTERNET

Açılışta öğrencilere 2 cigabayt internette hediye eden Aşgın, “İnternet kartları arkadaşlarımız dağıtacak. Zaman zaman programlarımızda dağıtmaya devam edeceğiz. Finalleri boyunca akşam ders çalışanlar için de çorbalar Çorum Belediyesi’nden. Hayırlı olsun” diye konuştu.

ÖMÜR AKKOR’A FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI

Aşgın konuşmasında, televizyon ekranlarında Çorum mutfağından övgüyle bahseden, geçtiğimiz günlerde de Çorum’a gelerek yöresel ürünlerini tanıtan Ünlü şef Ömür Akkor’a 2023 yılının ilk meclis toplantısında fahri hemşehrilik beratı verileceklerini de ifade etti.

‘ÖĞRENCİ DOSTU BİR BELEDİYE BAŞKANI’

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Çorum’un öğrenci dostu bir Belediye Başkanı olduğunu vurgulayarak, “Belediyemiz kampüsün güzelleşmesi için bize her türlü desteği verdi. Öğrenci dostu bir Belediye Başkanı ve ekibi var. Veli Paşa Çorum’un bir değeri. Kampüste ilk bu olmalıydı. Böyle bir güzelliği bizlerle buluşturduğu için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere ilk kahvelerini Başkan Aşgın ile Rektör Öztürk ikram etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022, 16:25