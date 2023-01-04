Sungurlu, Çorum’un ihracatını yükseltecek

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapımı devam eden savunma sanayi yatırımlarının faaliyete geçmesiyle, ihracatta bölgesinde rekorlar kıran Çorum, Devler Ligi’ne çıkacak.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin girişimleriyle OSB’ye barut, fişek ve kapsül fabrikalarının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ağustos’ta atılmıştı. 6 milyar liralık değere sahip fabrikaların önümüzdeki aylarda üretime geçmesi hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2 bin 500 kişinin çalışacağı ve ürettiklerinin çok önemli bir kısmını ihraç edecek fabrikalar, 3-4 milyar liralık bir ihracat ve üretim potansiyeline sahip olacak.

2022’DE İHRACAT REKORU

Çorum, 2022 yılında 987 milyon 311 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre, geçtiğimiz yıl 1 milyar 123 milyon 926 bin dolarlık ihracatıyla rekor kıran ve Türk ekonomisinde bir dönem “Anadolu Kaplanı” olarak gösterilerek rol model olan Çorum, 2022 yılında ihracatçı iller arasında 4 basamak daha yükseldi.

Savunma sanayi merkezi haline gelecek olan Sungurlu, Çorum’un ihracatını daha da yükselterek ülke ekonomisine katkısını artıracak. (Haber Merkezi)