Taksim’deki hain saldırıyı kınadılar

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi, Kasım ayı ondördüncü toplantısını dün gerçekleştirdi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve grubu bulunan partilerin başkanvekilleri konuşma yaparak Taksim’de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlere rahmet dilediler.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin okunmasının ardından İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık konuşma yaparak 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin ise yaralandığı İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı kınadılar.

Konuşmaların ardından Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2023 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Bütçe kalemleri hakkında bilgi veren Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Remzi Pektaş, 46 milyon 380 bin liralık bütçe talep ettiklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022, 10:07