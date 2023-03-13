‘Tecrübelerimle birlikte adayım’

MURAT ÇETİN

AK Parti’den milletvekili adayı adaylığını açıklayan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, eğitim sektöründe, akademik mecrada, yöneticilik kariyerinde edindiği bilgi ve tecrübe ile bunların yanında 20 yılı bulan sivil toplumculuk kariyerinin olduğunu belirterek, “Bütün bu tecrülerimle birlikte siyaset arenasında şehrimize, ülkemize, memleketimize hizmet etme amacıyla adayım” dedi.

Gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Zekeriya Işık, görevinden dün itibariyle istifa ettiğini ve AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Memleketin dertlerini dertlenmek için hizmete talip olduğunu belirten Işık, esnaflık, eğitimcilik ve yöneticilik yaparak Çorum’a hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Hiçbir zaman köşesine çekilen bir akademisyen olmadığını aktaran Işık, ziyarette şu açıklamalarda bulundu: “Esnaflık, eğitimcilik yaparak bu memlekete hizmet ettim. 10 yılı aşkın süre akademik mecrada şehrimize hizmet ediyoruz. 7.5 yıl da MYO müdürlüğü yapmak suretiyle mesleki eğitimle, sanayiyle, içiçe bulunuyoruz. Akademik çalışmaların yanısıra hem tarihi, kültüreler anlamda şehrin tanıtımı, bütün renkleriyle kucaklaşması noktasında çalışmalar yaptık hem de bir taraftanda mesleki eğitim, sanayi ve işletmelerimize ara eleman yetiştirme noktasında uğraş içerisinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de eğitim sektöründe, akademik mecrada, yöneticilik kariyerinde edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile bunların yanında 20 yılı bulan sivil toplumculuk kariyerimiz var. Köşesine çekilen bir akademisyen olmadım. Sivil toplum kuruluşların içerisinde şehrimizin problemleri, sorunları, neler yapabiriz noktasında kafa yoran, çalışan, üreten yapıda bulundum. Bütün bu tecrülerimle birlikte siyaset arenasında şehrimize, ülkemize, memleketimize hizmet etme amacıyla adayım.”