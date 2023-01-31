Teoman Şahin istifa etti

Avukat Teoman Şahin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Disiplin Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Şahin, ASKF yönetiminin, sentetik sahaların yıkılması sürecinde Çorum Belediyesi'ne yeteri tepkiyi koyamadığını ve geleceğin sporcularının kaderiyle oynandığını belirterek, istifa ettiğini açıkladı.

İstifası ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Şahin; " Bir önceki ASKF yönetiminin amatör spor sahalarının yıkımıyla ilgili Çorum Belediyesi ile yaptıkları protokolü reddetmiş ve genel kurul kararı alındığı ve spor müsabakaları da tatil edilmiş olduğu için yeni yönetim seçilene kadarki süreçte fiili bir tavır koymayıp beklemiştim. ASKF'nin son genel kurulunda seçilen Ferhat Arıcı ve yönetiminin amatör sahalar konusundaki pozitif eğilimlerini destek amacıyla da içlerinde bulunup bu konuda katkı sunmak niyetiyle yeniden İl Disiplin Kurulu Başkanlığı'nı kabul etmiştim. Bizim ülkede istifa dilekçelerinde gerekçe belirtilmez ve gördüğüm lüzum üzerine şeklinde omurgasız açıklamalar yapılması huy edinilmiştir. Elbette bu benim ilkelerime, değer anlayışıma yaşam hedeflerime ters bir durumdur. Zira bu yaşıma kadar hiçbir dünyevi mevki yada makamı yada egemen gücü iplemedim bu yaştan sonrada zaten iplemem. Ayrıca Halk yani kamuoyu ve özelliklede spor camiası bilinmesi gerekeni bilmelidir. Yazacak çok şey var tabi ama dava sürecini bekliyorum. Sadede gelirsek, başlardaki duruşlarını beğenip, taktir ettiğim ASKF başkan ve yönetimi spor sahalarının yıkımıyla ilgili son karar sürecinde geleceğin sporcularının dahi kaderleriyle oynayan basiretsiz, egolu ve bencil zihniyete yani egemen güce üç kuruşluk menfaat, korku ve baskılarla teslim olmuş ve doğal olarak da yollarımız ayrılmıştır. Bu duruştaki bir zihniyetle yol yürümem, spora hizmet etmem artık olanaksız ve gereksiz hale geldiği için İl Disiplin Kurulu başkanlığından istifa ediyorum." ifadelerini kullandı