Trabzon Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Trabzon Üniversitesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 34 Sözleşmeli Personel alınacak.

Adayların, 20 Şubat 2023 tarihine kadar Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan, başvuru formunu imzasız olarak teslim eden veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacak.

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Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023, 18:48