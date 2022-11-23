TUBİTAK üyeliğine seçildi

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, TÜBİTAK Araştırma Destek Grubu Danışma Kurulu üyeliğine seçildi

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına bağlı Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG) Danışma Kuruluna Üye olarak seçildi.

Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG), Makine-Enerji, Metalürji-Malzeme, Endüstri, Kimya, Maden, Tekstil, İnşaat Mühendislikleri alanında Araştırma Destek Programları (ARDEB) kapsamında sunulan projelerin değerlendirme ve denetlemesini yürütüyor.

Makine Enerji Alanında 7 akademik ve 1 sektör temsilcisi olmak üzere 8 Danışma Kurulu üyesi görev yapıyor.

Konu ile ilgili Hitit Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversite olarak, öğretim üyemiz Prof. Dr. İrfan Kurtbaş’ı TÜBİTAK ARDEB MAG Danışma Kuruluna seçilmesinden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi