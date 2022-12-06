MURAT ÇETİN

Erasmus öğrencisi olarak yıllar önce Hitit Üniversitesi’ne gelerek yarı dönem eğitimini tamamlayan Kazakistanlı Timur Nüsüphan, öğrenci olarak adım attığı Çorum’u unutmadı.

Başarılı bir eğitimci-din adamı ve bürokrat olarak tekrar Çorum’a gelen Nüsüphan, gazetemizi ziyaret ederek, “Tüm başarılarımı Çorum’a borçluyum. En başından beri bana kucak açarak dostluklarını esirgemeyen güzel Çorumlular’a gönülden minnettarım” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaret eden Timur Nüsüphan, Hitit Üniversitesi’nde sürdürdüğü Doktora eğitimi için Çorum’a geldiğini belirterek, Hakimiyet aracılığı ile tüm dostlarına selam ve sevgilerini gönderdi.

Kazakistan Nur Mübarek Üniversitesi İslami Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü olarak başarılı çalışmalara imza atan Timur Nüsüphan, “Çorum’daki ilk evim” sözleriyle nitelendirdiği Hakimiyet Gazetesi’nde Hakimiyet ailesi ile de hasret giderdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022, 00:36