TÜRKAK 15 Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 İdari Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), sözlü giriş sınavı ile 15 Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 İdari Personel alımı yapacak.

Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23. ve Ek 27. maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

Giriş sınavı başvuru tarihleri 18 Kasım 2022 - 4 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacak. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

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Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022, 17:26