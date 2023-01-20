‘Türkiye’deki cezaevi şartları Avrupa’dan daha iyi durumda’

HURŞİT BOZKURT

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye’deki cezaevi şartlarının Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu kaydetti.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyon üyeleri arasında yer alan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu toplantıda cezaevlerinde teyit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

22 ülke, 2 yurt dışı olmak üzere 24 Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret ettiklerini belirten Milletvekili Kavuncu, “Tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi ve talep ve beklentilerin karşılanması hususların önemli iyileştirmelerin sağlandığı memnuniyetle müşahede ettik” dedi.

Türkiye’deki cezaevi şartlarının Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu da aktaran Kavuncu, “Bunların yanında sözde medeni Avrupa ülkelerindeki cezaevi şartları ve uygulamalarını, Türkiye ile kıyasladığımızda gelinen nokta itibariyle ülkemizin bu hususta fersah fersah daha iyi bir durumda olması komisyonumuzu mutlu etmektedir” ifadelerini kullandı.