‘Türkiye’yi ileriye taşıyacak sağlam kadrolara ihtiyacımız var’

FATİH BATTAR

Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinatörü ve İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Necat Yazıcı, bir basın toplantısı düzenleyerek AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

‘Bugün küreselleşen dünyada genel konjonktüre baktığımızda ülkemizin geldiği noktanın artık geri dönülemez bir nokta olduğunu çok açık bir şekilde görmekteyiz.’ diyen Yazıcı; “Belki bir yüzyıldan fazladır kendi kabuğuna çekilmiş, askeri darbeler ve vesayet rejimleri marifetiyle adeta korkutularak sindirilmiş bir millet bugün özgüvenini tekrar kazanmış durumda. Bu özgüven patlamasının küresel güçleri ne kadar rahatsız ettiği hem ülkemize yönelik kuşatma çabalarından hem de iç siyasi çalkantılardan ve tuhaf, art niyetli ve yıkıcı ittifak arayışlarından bile rahatlıkla anlaşılabilir. Ancak yüzyıl sonra ortaya çıkan bu özgüvenin sağlam temellere oturtulması, bilgiye ve sorumluluk tarafı ağır basan bir vizyona yaslanması da şart. Yine bu özgüvenin, onu temsil edecek ve ileriye taşıyacak sağlam kadrolara da ihtiyacı var. Aksi takdirde neredeyse bir asırdır beklediğimiz bu özgüven kendisini gerçekleştiremeden sönüp gidecek ve kaybeden sadece biz değil tüm insanlık olacak.” ifadelerini kullandı

Siyasetin tek başına yol alınan bir kulvar olmadığını birlikte yarenlik edilecek uzun bir yürüyüş olduğunu beliren Yazıcı; “Diğer taraftan şehrimizi, ülkemizi ve insanlığı kuşatacak geniş yürekli bir vizyon ortaya koymak ve sürdürmek ancak belirli niteliklere sahip olan kadrolar eliyle mümkün olacaktır. O nedenle bu kutlu davayı kendisine dert edinen herkesi sahada aktif rol almaya çağırıyoruz. Bu yolda herkese ihtiyaç var. Gizli ajandası olmayan herkesin iyi niyetli çabasına, bilgisine, tecrübesine, birlikteliğine ihtiyaç var. Yüreği kamu menfaati ile memleket sevdası ile güzel bir şey yapmanın vereceği kıvanç ile çarpan insanların birlikteliğinin önünde hiçbir güç duramaz. Bir başka önemli husus da şudur: Siyaseti yapacaksanız bir sözünüz olmalı, bir vizyonunuz olmalı. Genel geçer sloganlarla, basmakalıp cümlelerle, hamasetle siyaset yapılmamalı. Siyaset topluma bir seviye katacaksa anlamlıdır, yoksa siyaset bir kör döğüşüne dönüşür. Bu bağlamda bizler, yönetişimi esas alan, siyaseti ahlak ve adalet temeli üzerinde benimsemiş, ülkemizin kazanımlarına sahip çıkan, kadim medeniyet değerlerimize yaslanan, geleceğe odaklanmış, iyi ve güzel olanı çoğaltmayı hedefleyen bir anlayışın hakim olması için yola koyulduk.Bu itibarla ömrünün üçte ikisini yani 36 yılını bu şehirde yaşamış birisi olarak, gerek sivil hayatta, gerek siyaset bilimi alanında aldığım eğitimlerde, gerek 25 yıllık kamu görevi ve idareciliklerim sırasında ve gerekse de otuz yılı aşkın bir süre zarfında içinde yer aldığım sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarımda edinmiş olduğum tecrübenin bana yüklemiş olduğu sorumluluğun gereği olarak bu güzel şehrin ve ülkenin siyasetinde sahada yer almak üzere cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Ak Parti’den milletvekilliği aday adaylığına müracaat etmiş bulunuyorum.” diye konuştu