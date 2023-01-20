Üç gölet yatırım programına alındı

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Cumhurbaşkanlığı yatırım programı içerisinde olan Çorum’da üç göletin 2023 yatırım programına alındığını söyledi.

Üç gölet yatırım programına alındı

MUSTAFA BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Cumhurbaşkanlığı yatırım programı içerisinde olan Çorum’da üç göletin 2023 yatırım programına alındığını söyledi.

Milletvekili Kaya, yatırım programına alınan göletler arasında merkez Serban Göleti, Aşdağul Göleti ve Uğurludağ Başkışla Göleti’nin yer aldığını açıkladı.

Her üç göletin de 2023 yılı içerisinde ihalesinin yapılarak bitirileceğini duyuran Kaya, “Her üç göletimiz de Çorumumuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023, 11:04
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