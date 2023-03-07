FATİH BATTAR

İzmir'de görev yapan Çorumlu Uzman Çavuş, komşusuyla kavga ettiği esnada pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden Çorumlu Uzman Çavuş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 1 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Serkan Özten, dün öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık’ta toprağa verildi.

Cenazede Uzman Çavuş’un ailesinin ağıtları yürekleri dağladı.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, askeri erkan, uzman çavuşun ailesi ve vatandaşlar katıldı.