Vahit Kayrıcı İstanbul’da Çorumlularla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi 21. Dönem Çorum Milletvekili, 28. Dönem Aday Adayı Vahit Kayrıcı İstanbul’da da çalışmalarına devam ediyor.

Vahit Kayrıcı, İstanbul’da yaşayan muhtarlar, iş insanları, Sungurlulu dernek başkanları ile bir araya gelerek seçimlerle ilgili istişarede bulundu.

Seçimlerin öneminden bahseden Kayrıcı, “Terör örgütlerinin devlet içinde yuvalanmasına engellemek için bu seçimi mutlaka geçmemiz gerekiyor. Onun içindir ki “Mesele Vatansa Gerisi Teferruattır” diye Cumhur İttifakı kuruldu ve bu ittifakla inşallah, ülkenin yükselişine ve bundan sonraki yüzyıl içerisinde güçlü bir Türkiye, bölgesinde güçlü, dünyada dik durabilen bir ülke haline gelecektir” dedi. (Haber Merkezi)