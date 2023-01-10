VE NİHAYET BİTİRİLEBİLDİ...

2017 yılında 43 milyon+KDV’ye ihale edilerek yapımına başlanılan Çorum Belediyesi yeni hizmet binası 2018 yılında tahmini olarak 50 milyon liraya bitirilmesi gerekirken, ancak 2023 yılının ilk gününe yetiştirilebildi.

70 MİLYON LİRA KAYNAK İSRAFINA SEBEP OLUNDU

Önceki Dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’den sonra iki defa daha ikmal ihalesi yapılan belediye binası 4 yıllık gecikme ile tamamlandı. Toplam 120 milyon lira civarında kaynak kullanıldı. Böylece 70 milyon lira kaynak israfına sebep olundu.

YÜZDE 83’Ü BİTEN BİNANIN KALAN YÜZDE 17’Sİ 4 YIL DA ANCAK BİTTİ

2017 yılı başında Ocak ayından 2018 sonuna kadar geçen 2 yıllık zamanda yüzde 83’ü bitirilen binanın son yüzde 17’lik kısmı 4 yılda bitirilebildi. Belediye yönetimi tarafından her ne kadar müteahhit suçlansa ve ekonomik kriz bahane edilse de halk bu gecikmenin yönetim zaafiyeti ve inisiyatif kullanmaktan kaçınma dolayısıyla yaşandığı inancını taşıyor.

YARIM PROJELER BİLE BİTİRİLEMİYOR

Belediye projelerindeki bu gecikmeler vatandaş arasında “Külcü’nün bıraktığı yarım projeleri bile bitiremiyorlar” algısını oluşturdu. Benzer başkaca da projelerde olduğu gibi kamu kaynaklarının israfına sebep olduğu eleştirisini ortaya çıkardı. Aynı şekilde Gülabibey Mahallesi’nde çürümeye terk edilen Kız Hafızlık Kur’an Kursu da bunun bir başka örneği olarak gösteriliyor.

Halk “bu yatırımlar tüyü bitmemiş yetimin parası ile yapılıyor, çürümeye terk edenlere hakkımızı helal etmiyoruz” eleştirilerini yapıyor.

(Kız Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu)

BÖLGENİN GELİŞİMİNİ DE GECİKTİRDİ

Önemli kamu hizmet binalarının kurulduğu bölgelerde şehircilik açısından hızlı bir değişim yaşanır. Belediye hizmet binası da bölgedeki yapılaşma için önemli bir motivasyon kaynağı olacaktı. Farabi Caddesi, Devane ve Aşağı Sanayi Sitesi bölgesinin değişim ve dönüşümü de böylece hız kazanmış olacaktı.

En çok eleştirilen konulardan birisi de bölgenin bu değişiminin gecikme dolayısıyla yaşanamamış olması ve şehrin heyecanının yavaşlatılmış olması şeklindedir. (HABER MERKEZİ)

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023, 08:42