FATİH BATTAR

Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, Meral Akşener'in belediye başkanları ile düzenlediği toplantıya katıldı.

Şahiner, toplantıya ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız!' etiketiyle paylaştı.

Hatırlanacağı üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün 6'lı masadan ayrıldığını açıklamıştı. Türkiye gündemine oturan bu gelişme üzerine Akşener hem kurmayları hem de belediye başkanları bir araya geldi.

Toplantıya Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner de katıldı.