Yarışma bütçesi deprem bölgesine gönderildi

TÜRKAV Çorum İl Başkanlığı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yılı dolayısıyla ‘İstiklal Marşı Okuma Etkinliği’ yaptı.

Geleneksel olarak yıllardır sürdürdükleri ‘İstiklal Marşımızı Güzel Okuma Yarışması’nı ülkeyi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle bu yıl yapmadıklarını belirten TÜRKAV Çorum İl Başkanı İsmail Deli, yarışmaya ayırdıkları bütçeyi TÜRKAV Genel Merkezi kanalı ile depremden etkilenen bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Gelecek yıl yine şölen tadında program yapmayı umut ettiklerini belirten Başkan Deli, “Vefa ve sadakat, ülkücü bir erdemdir’ diyerek bu yola çıkan devletin asil evlatları olarak hiçbir şey yapmadan duramazdık. Gelenek bozulmasın, Marşımız ve milli şairimiz mahsun kalmasın diye Cumhuriyetimizin 100. yılında, İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yılı vesilesi ile ‘İstiklal Marşı Okuma Etkinliği’ yapmayı uygun gördük.

Bu çerçevede ilkokul seviyesinde, ilimizde faaliyet gösteren Çınar Kişisel Gelişim Kursu 3. sınıf öğrencisi Zeynep Üğüten, 7. sınıf öğrencisi Ecrin İpek ve 10. sınıf öğrencisi Elif Eker, milli marşımızı bahçede kar yağışı altında okudular. 10. sınıf öğrencisi İrem Uysal’ın sunumunu yaptığı programda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele kahramanlarımız ve tüm şehitlerimizi rahmet ve dualarla yad ettik.” dedi.

Deli, katılımcılara teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. (Haber Merkezi)