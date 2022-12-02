‘Yasal izinler alınmadan yatırım yapılmasına CHP’nin muvafakatı yok’

FATİH AKBAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, parti binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında ilk olarak işadamı Ahmet Ahlatcı’nın Sungurlu OSB’de kurmaya başladığı barut fabrikası ile ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalara değindi.

Köse, işadamı Ahmet Ahlatcı’nın Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiği barut fabrikası yatırımında inşaat çalışmalarının resmi prosedür tamamlanmadan başladığı bilgisinin Bakanlık bürokratları tarafından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e iletildiğini belirtti.

‘ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARININ ALTINA İMZAMI ATARIM’

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in Çorum’da yaptığı basın açıklamasında Sungurlu OSB’de temeli atılan barut fabrikası ile ilgili dile getirdiği sözlerinin altına imzasını atacağını kaydeden Milletvekili Köse, “Neyse doğrusunu söylemiş. Eksiği ve fazlası yok. Bunun devamında şahsımın herhangi bir açıklaması olmamasına rağmen beni hedef alan bir kısım açıklamaları üzülerek takip ettim. Ne CHP, ne Tufan Köse ne de Özgür Özel, Çorum’a yapılacak olan yatırıma karşı çıkmaz. Bunu yapmak için deli ya da ruh hastası olmak lazım. Çorum’a yapılacak her türlü yatırımda CHP her zaman yanında olur. Şuan muhalefet partisiyiz. Şimdi ancak fikren destekleyebiliriz. Umuyorum Haziran’da yapılacak olan seçimlerden sonra Millet İttifakı’nın iktidarında iktidarın en büyük ortağı olarak da CHP bütün yatırımcıların önünü açacaktır. Sayın Ahmet Ahlatcı Çorum’un yetiştirdiği zeki gayretli çalışkan ve güzel işler yapan saygıdeğer bir iş adamıdır. Bu dönemde yatırım yapmak elbette cesaret ister. Elbette ki fizibilitesini yapmış ve bir kazanç görmüştür. Ülkeye katma değer sağlayacak bir yatırım yapıyor” dedi.

‘GEREKLİ İZİNLER ALINMADAN İMAR PLANI ASKIYA ÇIKAMAZ’

Haziran ayının başlarında Özgür Özel’in kendisini aradığını ve Ticaret Bakanlığı’ndan iki tane bürokratın Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılmak istenen imar planı değişikliğinin gerektirdiği bir kısım izinlerin alınmadan imar planlarının askıya çıkartılacağını bildirdiğini ifade ederek, “Özgür Özel bunu bana gönderdi. İnceledik. İmar planı değişikliği için bazı kamu kurumlarının görüşlerinin alınması şart. Ancak kamu kurumlarının görüşleri alındıktan sonra plan askıya çıkabilir. Bunun bilgisi bana geldi. Bende Av. Veli Kılıç’ı buldum ve durumu anlattım. Bir dilekçe hazırlayıp itirazını yaptı ve “TEİAŞ ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni olmadan planı askıya çıkartamazsınız” dedi. Bu dilekçeye ilgili müdürlükten gelen cevapta ise “İlan süresi zarfında herhangi bir itiraz olmadığı Bakanlığımıza bildirilmiştir” deniliyor. Ama resmi olarak yapılan itiraza yok diyorlar. Burası muz cumhuriyeti değil. 2 bin yıllık devlet geleneği olan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Hiçbir evrak kayıtsız olamaz hiç kimsenin gücüde buna yetmez. Ama maalesef birilerinin gücü yetmiş ve böyle bir cevap geliyor. Bizim itiraz ettiğimiz nokta bunlar. Yanlış işler yapıyorlar. Bakanlık’tan gelen yazıda ise “İmar planı onayı için sürecin başlatıldığı ve bu çerçevede Bakanlığın İmar Komisyonunda görüşülerek tarım dışı kullanım alanı izni alındıktan sonra plan notlarında gerekli düzenlemeler yapılarak planın kesinleştirilmesine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı. Olmayan bir imar planıyla alınmayan izinlerle barut fabrikasını kuruyorsunuz. Çok tehlikeli işler bunlar. Bizim itirazımız buna. Yoksa Çorum’a yapılan yatırıma değil. Gerekli olan yasal izinler alınmadan yatırımlar yapılmasına CHP’nin muvafakatı yok. İktidara geldiğimizde de olmayacaktır. Bu kadar rahat kimse çalışamayacak” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ KÖSE, AHMET AHLATCI’NIN AÇIKLAMALARINA CEVAP VERDİ

İşadamı Ahmet Ahlatcı’nın yaptığı açıklamada kendisi ile ilgili kullandığı cümlelere tepki gösteren CHP Milletvekili Köse, “Bana yönelik açıklamasında, “Çorum halkının vekili olan bizimde dostumuz sandığımız Sayın Köse’nin bu iddialarının mahiyeti konusunda bizi aramasını beklememiz hakkımız değil mi? Eğer yatırımı bizim yaptığımızdan haberinin olmadığı açıklaması doğru ise bu daha vahim bir ilgisizlik örneği sayılmaz mı? Dilekçenin altında Sayın Köse’nin imzasının bulunmayışı kendisini ne kadar aklar bilemeyiz. Ama dilekçeyi başkasına verdirip sonrada benim imzam yok savunmasının arkasına sığınalım. Çorum’a yılladır uzaktan ve tam anlamıyla ilgisizce bakışının bir göstergesi olduğunu bir anlamda muhalefet partisi temsilcisine yakışmadığını düşünmekteyiz” ifadelerini kullanmış. Yatırımın Sungurlu’da yapılacağından bilgim yok. Ben kara mıyım da suç mu işledim de aklanıyım. Dilekçenin altında benim imzam yok. Ben milletvekiliyim. Grup Başkan Vekili beni bilgilendirmiş ben de bir avukatı bilgilendirmişim. Ben Çorum’un Sungurlu’nun haklarını, insan sağlığını, işçi sağlığını savunmuşum. Yarın orada bugünkü eksikliklerden kaynaklı bir sıkıntı yaşadığımızda ağlayacak olan analarımızdır. Biz analar ağlamasın diye söylüyoruz. Bunun partisi işadamı yok. Bir işadamının bir siyasi partinin milletvekiline bu şekilde yaklaşım göstermesini doğru bulmadığımı söyleyeyim. Millet İttifakının iktidarında bu tür usulsüzlüklere asla izin vermeyeceğiz. Herkeste buna göre gardını alsın. Genel Başkana, milletvekiline yakın olmak bizim iktidarımızda sökmez. Kurala kanuna uyan herkes başımızın tacıdır. AKP iktidarında keyfilik maalesef salgın bir hastalık gibi yayılmış. Sayın Ahlatcı’nın böyle şeylere ihtiyacı yok ki. Yatırımını iki-üç ay sonra yapar. Kaçmıyorya yatırım. Kuralsız işlerin her daim karşısında duracağız” şeklinde belirtti.

TÜTÜN KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE TEPKİ!

Konuşmasında Tütün Kanunu’nda yapılan değişliği de değinen Köse, “Küçük üreticilerin özellikle sarmalık sigara tütünü üreten Adıyaman, Bitlis, Urfa yöresindeki tütün üreticilerine ağır cezalar getirdiler. Kaçakçılık Kanununa koydular. Kaçakçılık bizim bildiğimiz başka ülkelerden getirilerek yurda sokulan emtialarla ilgili iştir. Halbuki Adıyaman üreticisinin kilo başına 180 lira vergi ödememek için eşe dosta sattığı tütünlere 2 seneden 5 yıla kadar hapis cezası getirdiler” dedi.

‘KİM ADAY OLURSA BAŞIMIZIN TACIDIR’

Gazetecilerin yeniden aday olup olmayacağı şeklinde ki sorularına cevap veren Köse, “Seçim zamanı açıklanır. Aday olup olmayacağımızı o zaman adaylık süreci başlayınca herkes ile paylaşırız. Bazı düşüncelerimizi Genel Başkanla ve dostlarımla paylaştım ama şimdi bunu burada söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Siyasetçinin hedefi siyasette yükselmektir. Bir genelleme yapıyorum. Bunu sanki bir suçmuş gibi göstermek doğru değil. Benimde hakkımdır yükselmek. Eğer CHP’nin üyesi delegesi ‘Tufan başarılı bir insan genel başkan olsun’ derse, bu bizim için bir gurur olur. Siyaset yapan için bir partinin genel başkanlık hedefi olması çok kötü bir şey değil ki. Bakan, milletvekili, il ve merkez ilçe başkanı olmak güzel hedeflerdir. Özgür Özel’inde genel başkanlık gibi bir hedefi varsa alkışlanır. Aday belirleme sürecinde ise tüzük ne derse o yapılır. Çorum’da ki seçmenin delegenin mutlaka eğilimi alınacaktır, alınmalıdır. Çorum’u bilen, bakkalını kasabını bilen, emek vermiş olan, burada yaşayan, birisine görev verilmesini tercih ederim. Ancak ön seçim olup olmayacağını bilmiyorum. Onu genel merkez bilir. Genel merkezin her zaman en doğru kararı vereceğin düşünür ve bilirim. Kim aday olursa başımızın tacıdır” diyerek sözlerini tamamladı.