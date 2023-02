‘Yaşananlardan ders çıkaralım’

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileri yaptıkları konuşmalarda Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depreme değinerek duygularını dile getirdiler.

Grup başkanlarının ortak temennisi yaşananlardan ders alınması oldu. Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, yaptığı konuşmada depremlerde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini dile getirerek, “Bu büyük acıyı tarife kelimeler yetersiz kalıyor. Milletimize başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Bu acı günlerde yapılacak ilk ve en önemli şey birliğimizi muhafaza ederek milletçe kenetlenmek ve acilen yaraları sarmaktır. Gün yardım zamanıdır, birlik ve beraberlik zamanıdır. Başta, AFAD olmak üzere, Çorum Belediyemiz, Kızılay ve tüm insani yardım kuruluşlarımız deprem bölgesinde canla başla mücadele ediyor. 3 bin 500 Mehmetçiğimiz bizzat kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. Sağlık, emniyet, itfaiye gibi tüm teşkilatlarımız insanüstü gayretlerle yaralan sarmaya çalışıyor. Ülke genelinde tüm belediyelerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, STK'larımız seferber olmuş deprem bölgesine yiyecek, içecek, giyecek başta olmak üzere insani ne kadar ihtiyaç varsa gönderme derdinde. Kan vermek için vatandaşımız kuyruklara girdi. Kan stoklarımız bir anda doldu. Çorum kamu kurumlarıyla, STK'larıyla, duyarlı insanıyla bu yardımlaşmada başı çeken illerimiz arasındadır. Çorumlu hemşehrilerimizin duyarlılığı her türlü takdirin üzerindedir”dedi.

‘DEPREMİN YARALARI SARILIRKEN BUNDAN DERS ÇIKARMAYI DA İHMAL ETMEMEK GEREKİR’

Deprem bölgesine giden tüm yolların insani yardım malzemeleri taşıyan tırlarla dolu olduğunu kaydeden Tuzcu, “Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak katılmak için binlerce insanımız ilgili kurumlara müracaat ediyor. Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Birçok ülke hem arama kurtarma ekibi hem de maddi ve ayni yardım gönderiyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu gayretler, bu çalışmalar birliğimizin, beraberliğimizin bir göstergesidir. Bu yardımların iyi bir şekilde organize olması, yerine ulaşması ve ihtiyaç sahiplerini bulması tek arzumuzdur. Bunun yanında tek tük de olsa milletimizin merhametini istismar eden sahtekârlar, dolandırıcılar, acımızla alay eden kendini bilmezler, hala deprem üzerinden siyaset devşirmeye kalkanlar, sahte haberler yayanlar, arama kurtarma ekiplerini bu sahte ihbarlarla meşgul edenler de tek tek tespit edilerek adli mercilere teslim ediliyor. Gönül isterdi ki bunlar hiç yaşanmasın. Depremin yaraları sarılırken bundan ders çıkarmayı da ihmal etmemek gerekir. Her fert ve her kurum şapkayı önüne alıp kendisine düşen dersi çıkarmak zorundadır. Öncelikle deprem bölgesinde yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Depreme karşı bilinçli olmamız gerekiyor. Her ferdimiz ciddi bir şekilde ilk yardım eğitimi almalıdır. Özellikle gençlerimiz AKUT ve AFAD'ın açtığı arama kurtarma eğitimlerine katılmalıdır. İmar ve bina yapım işlerinde uyulması gereken depreme dayanıklılık ile ilgili tüm kurallarımızı yeniden gözden geçirmemiz ve belirlenen kurallara da harfiyen uymamız gerekiyor. Bunlar belki ileride konuşulacak, tartışılacak şeyler ama bu manzaraları bir daha yaşamamak için buna mecburuz. Gerçeklerden kaçamayız. Elindeki tüm imkânlarını seferber eden milletimize ve devletimize Rabbim yardımcı olsun. Birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etsin.

Başımız sağ olsun. Yardımlarınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu, ise sözlerine, “Coğrafya kaderdir denilen bir gerçekle yüz yüzeyiz. 1999 Ağustos büyük depreminden 24 yıl sonra, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili kapsayan iki büyük deprem, büyük yıkım oluşturmuştur. Ve biz 24 yıl önceki acı gerçekle tekrar yüz yüze geldik” diyerek başladı.

Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dileyen Selim Güloğlu, “Tabi ki üzüntümüz ve acımız büyüktür. Ama devletimizde büyüktür ve eminiz ki yaraları hızla saracaktır. Gerek AFAD ekipleri, gerek Kızılay, gerekse tüm sağlık birimleriyle devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Arama kurtarma ile ilgili tüm ekipler faal durumdayken, aynı zamanda zor şartlardaki vatandaşımıza sağlık,

barınma ve beslenme hizmeti hızla ulaştırılmıştır. Deprem sahasının genişliği tabi ki işleri zorlaştırmaktadır. Eksikler muhakkak olacaktır, ama hızla giderilmeye çalışılmaktadır” dedi.

‘SON YÜZYILIN EN BÜYÜK FELAKETİ’

Yaşanan felaketin son yüzyılın en büyük felaketi olduğunu dile getiren Güloğlu, “Yükümüz büyüktür biliyoruz ama yılmıyoruz. En büyük güvencemiz milletimizin sağduyusu merhameti ve vicdanıdır. Milletimiz deprem bölgesine Çanakkale ruhuyla sahip çıkmaktadır. Yeri geldiğinde iki çift çorabını, yeri geldiğinde tır dolusu yardımıyla, yer geldiğinde ise dualarımızda ki bir nefesiyle vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm milletimiz gibi Çorum halkıda gerek belediyemiz, gerek Valiliğimiz, gerekse sivil toplum kuruluşları elinden geleni yapmaktadır. İlk günden beri Çorumlular olarak afetzedelerin yanındayız, gücümüz ölücüsünde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Allah devlete ve yüce millete zeval vermesin. Birlik ve beraberlik ruhumuz herşeyin üstesinden gelecektir.

Afet bölgesine yarım ve destekte bulunmak için belediyemiz ve Valiliğimiz öncülüğünde gerekli çalışmalara MHP gurubu olarak tam destek vereceğiz”şeklinde belirtti.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ HIZLANDIRILMALI’

Yaşananların tecrübe olması gerektiğini dile getiren Güloğlu, “Dayanıklı yapı stoğumuzu artırmalıyız. Eski dokuda yer alan mahallerimizin kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmalıyız. Elbette depremlere engel olamayacağız, ama oluşacak hasarların azalmasını sağlayabiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

‘DAYANIŞMA YAŞATIR’

CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz ise Çorum Belediyesi’nin depremin olması ile birlikte olayın vehametinin farkına vararak çok ivedi bir kampanya başlattığını ve çok ciddi bir yol katetiğini belirterek, “Sayın Başkanımız ve nezdinde tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Depremle birlikte Valilik, Belediyemiz, AFAD, Emek ve Demokrasi Platformu, siyasi partiler, iş insanları, toplumun değişik kademelerinden bir çok insan depremde yaraları sarmak için elinden gelen tüm fedakarlığı yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Neden, çünki dayanışma yaşatır” dedi.

‘SORUMLULARDAN HESAP SORULMALI’

Depremlerin hayatın gerçeği olduğunu kaydeden Yılmaz, “Depremler yüz yıl öncede vardır. Yüz yıl sonrada olacak. 1999 depremi, Elazığ ve Van depremlerini yaşadık. Ama şunu görüyoruz ki bizler insanımızın canını malını korumak adına çokta yol katetmiyoruz. Bu depremler hep olacak. Bu afetleri hep yaşayacağız. Bu yaralar sarıldıktan sonra, uygun olmayan zeminlere bina yapan müteahhitlerden, görevini yapmayan belediyelerden, denetimini yapmayan yapı denetim firmalarından devletimizin hesap sormasını ümit ediyorum. Yüce Türk Milletinin başı sağolsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023, 18:33