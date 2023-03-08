Yeditepe Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 9 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, üniversitenin farklı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanları alınacağı belirtildi.

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Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023, 19:58