Yeni hafizeler burada yetişecek

FATİH BATTAR

Çevre yolu üzerinde yapımı tamamlanan (Prof. Dr. Hayretin Karaman İHL yanı) Lalezar Kız Kur’an Kursu için resmi açılış töreni düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, kurum müdürleri, STK temsilcileri, kur’an kursunda okuyan öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeler yeni hafizelerin yetişeceği kur’an kursu binasını gezerek, öğrencilere verilecek eğitim ve öğretimle ilgili bilgi aldı.

Daha önce Çorum İl Müftülüğü hizmet binasının üst katında eğitim gören öğrenciler, inşaatını Çorum Belediyesi’nin başlattığı, hayırseverlerin katkıları ve İl Müftülüğü tarafından tarafından tamamlanan yeni kurs binasında öğrenciler ferah ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sürdürecek.

Çorum’da yeni hafizelerin yetişeceği kur’an kursu binası hakkında bilgi veren İl Müftüsü Muharrem Biçer, "İl Müftülüğümüzün üst katında sadece 55 öğrenci kapasiteli ve dört daireden çevrilmiş Çorum’umuza yakışmayan bir binada eğitime devam eden kursumuzu, Çorumlu hayırseverlerimizin de destekleriyle 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. 2022 yılı Ramazan Bayramı sonrası 55 öğrencimizi buraya taşıdık. Yeni ve modern bir görünüme sahip kursumuza bugün itibariyle 35 öğrenci daha kayıt yaptırmış olup hafızlığa çalışan öğrenci sayımız 80'e ulaşmıştır. Bu eğitim öğretim yılının başında 100 öğrencinin üzerine ulaşacağımızı ümit ediyorum. Kursumuz, 160 kapasiteli olup 10'ar kişilik ferah sınıfları, 4'er kişilik rahat yatakhaneleri, çalışma salonları, mescidi, bilgisayar sınıfı ile bölgemizin en büyük kurslarından biridir. Yeni dönemde öğrencilerimizi hafızlık eğitimlerinin yanı sıra halen devam eden değerler eğitimi ile beraber, el becerileri ve farklı sosyal faaliyetlerle de hem bilinçli ve kültürlü hem de marifetli nesiller yetiştirmek hedefimiz olacaktır" dedi.