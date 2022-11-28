Yeni müdür göreve başladı

2016 yılından bu yana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevini yürüten Yahya Çoban'ın Ankara'ya atanmasından dolayı Çorum'a görevlendirilen Kilis İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, görevine başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Çorum İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “2016 yılından bugüne kadar İl Müdürlüğü görevini yürüten İl Müdürümüz Sayın Yahya Çoban Sayın Bakanımızın tensipleri ile Ankara’ya atanmasından dolayı yerine ataması yapılan Kilis İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik İl Müdürlüğü görevine başlamıştır. Bugüne kadar İl Müdürlüğü görevini sürdüren Sayın Yahya Çoban’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni göreve başlayan İl Müdürümüz Sayın Ali Çelik’e görevinde başarılar diliyoruz” açıklaması yapıldı.