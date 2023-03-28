Yeniden Refah aday adaylarından ittifak yorumu

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Yeniden Refah Partisi’nin Çorum Milletvekili Aday Adayları, partilerinin ani bir kararla Cumhur İttifakı'na katılması ve Fatih Erbakan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini yorumladı.

Milletvekili Aday Adayları Mitat Şahin, Yasin Güler ve Murat Çatalpelit, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın “Ülkemizde yapılacak 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, karşı blokta aşırı fraksiyonların oluşturduğu bir ittifak kurulmuştur. Bu ittifaktan ülkemiz için hayır gelmeyeceğini ve yapılanları tebrik etmek yerine, yıkmaya geldiklerini gördük. Tabi ki yapılan güzel işlerin kaybedilmesine müsade etmemek bizim en büyük vazifemiz diyerek Cumhur İttifakı içerisinde yer alma kararı aldık.” sözlerine destek verdi.

İşte aday adaylarının yorumları:

Mitat Şahin, “Bizim çalışarak yapmak istediğimiz, tüm vatandaşlarımızın bu vatan toprakları üzerinde huzurlu, mutlu bir şekilde ekonomik sıkıntılardan uzak ve bir insanın başka bir insana saygı çerçevesinde davranması, refah içerisinde yaşamasıdır.”

Yasin Güler, “Sadece AK Parti’nin yanlışlarına odaklanmış, kinlenmiş, kızmış ve intikam alma isteği ile ittifak olanlar var. Bu ülke için hizmet etmeye değil de, yapılanlara dur demeye geliyorlar. Bunlardan çok farklı olan Yeniden Refah Partisi ise güzel işlerin destekçisidir. Yanlışların ve haksızlıkların karşısında durup, doğruya yön vereceğiz. Partimizin kurulduğu günden beri en önemli çalışma prensiplerinden biri budur.”

Murat Çatalpelit, “Biz ülkemizin geleceği, evlatlarımızın ahlak ve maneviyat çizgileri içerisinde geleceğe emin adımlar ile ulaşmasını istiyoruz. Bir baba evladı için en güzelini istemez mi? Ben evladım için en güzelini ister iken ülkemizin geleceği olan evlatlarımız için de en güzelinden bir ülke inşa etmek istiyorum. ve bu düşünceler ile hem maddi hem manevi olarak bu hizmete kendimi adadım, o nedenle aday adayı oldum.”

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023, 17:57