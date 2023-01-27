Yeniden Refah İsveç’i lanetledi

FATİH BATTAR

Yeniden Refah Partisi İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Hürriyet Meydanı’nda toplanan partililer, basın açıklaması yaparak İsveç’i lanetledi.

İsveç'te meydana gelen ve İslam alemini hedef alan menfur eylemi lanetlediklerini belirten Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş; “İslam'a yönelik menfi eylemlere karşı Batı'nın iki yüzlü özgürlük anlayışını ve bu anlayışı tasvip eden tüm barbar hareketleri kınadığımızı buradan siz değerli halkımıza bildirmekteyiz. İnancimizi ve kutsal değerlerimizi hedef alan her türlü eylemin, kimden ve nereden geldiğine bakmaksızın karşısında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Batı'nın medeniyet yaftası ile her türlü barbar hareketi desteklediği sistemin; Milli Görüş Hareketi olarak karşısında durmayı tarihi yükümlülük olarak görmekteyiz. Mazlum coğrafyalara, mezalim gölgesi ile karanlık taşıyan bu hastalıklı anlayış ile mücadelemizi galip gelene kadar sürdürmek halkımıza, milletimize ve tüm dünyaya karşı en büyük sorumluluğumuzdur. İslam ile birlikte müşerref kılınmış bulunan insanın hayatına ışık tutan, onun yolunu aydınlatan ve Allah'ın son buyruklarını içeren mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik menfur eylemlere karşı duruşumuzu hiçbir zaman bozmayacağız. Milli görüş geleneği olarak geçmişte olduğu gibi bugün de özgürlükler ve inançlara saygının temini olmayı kendine düstur edinmiş bir siyasi hareketiz. Bizler, tüm inançlara azami derecede saygı duyulmasının toplumsal barış ve birliktelik için gerekli olduğunu bilmekte ve herkesi bu anlayışa davet etmekteyiz. Bu anlamlı birliktelikte bizleri yalnız bırakmayarak sesimize ses katmak ve duruşumuzu kuvvetlendirmek için burada bulunan halkımıza, burada bulunamasa da bizleri hal, tutum ve söylemleri ile destekleyenlerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı