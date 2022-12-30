Yılbaşında Çorum'da 123 ekip görev yapacak

İçişleri Bakanlığı’nın yılbaşı tedbirleri kapsamında Çorum'da yılbaşı gecesinde 123 ekip ve 744 personel görev yapacak.

Çorum Valiliği'nden yılbaşında alınacak tedbirler ilgili yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğümüz ye İl Jandarma Komutanlığımızca, vatandaşlarımızın 2023 yılını huzur ve güven ortamı içerisinde karşılamalarını temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazasını sağlamak maksadıyla, trafik ve asayiş tedbirleri planlanmıştır. İlimiz genelinde yılbaşı akşamı emniyet sorumluluk alanında; trafik ve asayiş ekipleri olarak toplamda (144) ekip ve (522) personelin katılımı ile emniyet tedbirleri alınacaktır." denildi